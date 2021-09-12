Заболеваемость COVID в Москве за сутки сократилась на 18% после роста накануне

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки выявили 1 592 случая COVID-19, следует из сообщения оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

По его данным, накануне сообщалось о фиксации 1 940 инфицированных, что на четверть превышало значение пятницы. Таким образом, по состоянию на воскресенье заболеваемость COVID-19 в городе сократилась на 348 случая или почти на 18%.

За сутки коронавирус привел в Москве к смерти 42 человек. За все время пандемии скончалось 28 023 столичных жителя.

Выздоровели от заболевания и выписались 1 247 москвича за сутки. Общее число горожан, победивших вирус, составило 1 млн 464 тыс. 100.

Накануне сообщалось о смерти 46 и выздоровлении 1 317 москвичей.

Общее число случаев COVID-19 в столице на 12 сентября равно 1 млн 586 тыс. 173.

23 июля мэр города Сергей Собянин заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в Москве пройден.

13 августа он сообщил, что число новых госпитализаций больных коронавирусом COVID-19 уменьшилось более чем вдвое по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня. В связи с сокращением числа госпитализаций мэр заявил о смягчении коронавирусных ограничений.

30 августа Собянин заявил, что заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась до минимальных значений.