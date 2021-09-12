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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Заболеваемость COVID в Москве за сутки сократилась на 18% после роста накануне

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки выявили 1 592 случая COVID-19, следует из сообщения оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

По его данным, накануне сообщалось о фиксации 1 940 инфицированных, что на четверть превышало значение пятницы. Таким образом, по состоянию на воскресенье заболеваемость COVID-19 в городе сократилась на 348 случая или почти на 18%.

За сутки коронавирус привел в Москве к смерти 42 человек. За все время пандемии скончалось 28 023 столичных жителя.

Выздоровели от заболевания и выписались 1 247 москвича за сутки. Общее число горожан, победивших вирус, составило 1 млн 464 тыс. 100.

Накануне сообщалось о смерти 46 и выздоровлении 1 317 москвичей.

Общее число случаев COVID-19 в столице на 12 сентября равно 1 млн 586 тыс. 173.

23 июля мэр города Сергей Собянин заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в Москве пройден.

13 августа он сообщил, что число новых госпитализаций больных коронавирусом COVID-19 уменьшилось более чем вдвое по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня. В связи с сокращением числа госпитализаций мэр заявил о смягчении коронавирусных ограничений.

30 августа Собянин заявил, что заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась до минимальных значений.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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В Катманду в условиях пандемии коронавируса COVID-19 отметили индуистский фестиваль Тидж8 сентября. В Китае было зарегистрировано 19 новых случаев COVID-19. Таким образом, число подтвержденных заболевших достигло 95083, а число погибших осталось неизменным - 4636.7 сентября. В Нью-Йорке из-за пандемии COVID-19 отменили масштабное празднование фестиваля культуры Вест-Индии.6 сентября. Непальские кинотеатры готовятся к открытию.4 сентября. В чилийском Сантьяго прошло празднование Национального дня цирка. Из-за пандемии коронавируса цирки оказалось в тяжелом положении.3 сентября. В китайском Чжучжоу проводят дезинфекцию в туристических местах. 2 сентября. В Германии началась пятидневная забастовка сотрудников железнодорожного транспорта. Профсоюз требует повышения тарифных ставок на 3,2% и единовременную премию в 600 евро каждому сотруднику на фоне пандемии коронавируса.2 сентября. Филиппинские медицинские работники провели акцию протеста перед зданием Департамента здравоохранения Манилы.2 сентября. В Сиднее проходят одиночные пикеты против локдауна из-за COVID-19.1 сентября. Власти Индии дали зеленый свет частичному открытию школ.1 сентября. Первую дозу вакцины от Pfizer и BioNTech получили жители Бангкока.
В Катманду в условиях пандемии коронавируса COVID-19 отметили индуистский фестиваль Тидж
Хроника 09 января 2020 года – 12 сентября 2021 годаПандемия коронавируса
Москва Коронавирус

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