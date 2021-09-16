ИНИОН РАН обещают восстановить после пожара к концу 2021 года

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В Москве здание Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН), которое заканчивают ремонтировать после пожара, введут в эксплуатацию в декабре 2021 года, заявили в пресс-службе Единого заказчика в сфере строительства.

Сейчас в четырехэтажном здании завершают наладку внутренних инженерных систем, проводят отделочные работы, пусконаладочные работы и дооснащают институт мебелью.

Сгоревшая библиотека ИНИОНа построена в середине 1970-х годов по проекту архитекторов Якова Белопольского, Ефима Вулыха и Льва Мисожникова. В январе 2015 года она почти полностью сгорела и частично обрушилась, ее разобрали до фундамента.

Директор института академик Юрий Пивоваров был уволен и стал фигурантом уголовного дела о халатности в связи с пожаром. Сотрудники института продолжали бороться против планов переселить их в другой институт или разделить библиотеку ИНИОНа по разным хранилищам на постоянной основе. В 2016 году в мэрии Москвы решили сгоревшее здание отстроить заново.

Здание восстановили по проекту Белопольского, но с учетом современных нормативов и стандартов проектирования, увеличив площадь хранения книг и оборудовав под землей новое фондохранилище.

Публично-правовая компания "Единый заказчик" контролирует строительство 21 объекта образования и науки, в том числе и здания ИНИОНа РАН.

Единый заказчик в сфере строительства был создан по поручению премьер-министра Михаила Мишустина на базе шести дирекций, относившихся к пяти федеральным министерствам. В конце прошлого года закон был одобрен Государственной думой и подписан президентом России. Председателем Наблюдательного совета назначен вице-премьер Марат Хуснуллин, по мнению которого Единый заказчик позволит сократить сроки строительства долгостроев.