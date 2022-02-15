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В Москве завершили реконструкцию горевшего здания ИНИОН

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Завершены работы по реконструкции здания Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН) в Москве, сообщил генеральный директор ППК "Единый заказчик" Карен Оганесян.

"На сегодня работы по реконструкции здания ИНИОН РАН после пожара завершены. Более того уже получено ЗОС – заключение о соответствии реконструированного объекта требованиям проектной документации", - сказал Оганесян.

По его словам, до конца этого года здание ИНИОН РАН будет введено в эксплуатацию и начнет свою работу.

Здание ИНИОН РАН восстанавливают после пожара 2015 года, в результате которого большая часть здания была утрачена. Произошло обрушение конструкций, которые затем разобрали. Власти обещают, что пример советского модернизма 1960-х сохранит исторический облик, в точности повторяя габариты и высоту.

При этом территория вокруг здания значительно изменилась. Уже завершено благоустройство, на месте которого раньше был бассейн. Теперь же здесь будет зона для прогулок и отдыха.

"В рамках проекта благоустройства прилегающей территории сделали удобную лестницу со стороны Профсоюзной улицы, возле рощи. В старом проекте ее не было", - отмечал ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Здание библиотеки ИНИОН РАН построили в середине 1970-х годов по проекту архитекторов Якова Белопольского, Ефима Вулыха и Льва Мисожникова.

Пожар в библиотеке ИНИОН в Москве

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Москва ИНИОН РАН

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