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На членов КПРФ Зубрилина и Иванова составили протоколы из-за неразрешенных акций

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Полицейские составили на руководителя фракции КПРФ в Мосгордуме Николая Зубрилина административный протокол за нарушение порядка организации митинга, сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"В отношении депутата Зубрилина составлен административный материал по статье 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования)", - сказали в пятницу журналистам в пресс-службе управления.

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По данным полиции, Зубрилин "призывал к участию и 20 сентября принимал участие в публичном несанкционированном мероприятии в центре столицы".

"В дополнение (...) сообщаем, что гражданин Иванов, добровольно находившийся в офисе юридической службы московского горкома КПРФ по адресу Симферопольский бульвар, 24, более шести суток, самостоятельно покинул помещение и был задержан сотрудниками полиции. В настоящее время он доставлен в территориальный орган внутренних дел", - сообщили в МВД.

Там отметили, что в отношении Иванова составлены административные материалы по той же статье 20.2 КоАП РФ.

Ранее пресс-секретарь фракции КПРФ в гордуме, член предвыборного штаба московского горкома партии Никита Попов сообщил "Интерфаксу", что Зубрилин и начальник отдела горкома КПРФ Павел Иванов задержаны полицией и доставлены в ОВД. При этом причины задержания сотрудники полиции не назвали.

Как сообщалось, 20 и 25 сентября на Пушкинской площади в Москве прошли несанкционированные акции КПРФ, созванные из-за несогласия партии с итогами выборов в Госдуму. По данным московской полиции, 25 сентября в акции приняли участие 400 человек, включая представителей СМИ.

Москва КПРФ Николай Зубрилин

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