В КПРФ сообщили о задержании главы фракции в Мосгордуме Зубрилина

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Руководитель КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин задержан полицией и доставлен в ОВД, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь фракции КПРФ в гордуме, член предвыборного штаба московского горкома партии Никита Попов.

"Сегодня из здания московского горкома КПРФ в сопровождении руководителя фракции КПРФ в Мосгордуме Николая Зубрилина и избранного депутата Госдумы Сергея Обухова вышел глава протестного отдела МГК КПРФ Павел Иванов. Он и депутаты поехали в Петровку, 38 (адрес ГУ МВД по Москве - ИФ), на подъезде к которой Иванова и Зубрилина окружили 7-8 полицейских и доставили их обоих в ОВД Тверское", - сказал Попов.

Он добавил, что на данный момент полиция не объяснила причину задержания членов партии.

"Интерфакс" не располагает комментариями правоохранительных органов в связи со сложившейся ситуацией.