Ветер повалил в Москве два десятка деревьев

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В Москве в пятницу сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду повалил больше двух десятков деревьев и несколько дорожных конструкций, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

По его предварительным сведениям, никто не пострадал.

Из-за прогноза о шквалистом ветре городские службы были переведены в режим повышенной готовности, в столице до 18:00 из-за шквалистого ветра действовал повышенный, "желтый" уровень погодной опасности.

Днем некоторых районах Москвы прошел дождь, местами сильный и с градом.

Ветер сорвал леса с кремлевской стены и оторвал один из зубцов. После этого ФСО перекрыла Красную площадь из соображений безопасности.