Московские компании с понедельника переведут треть штата на "удаленку"

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Около трети штата московских компаний с понедельника, 25 октября, должна перейти на удаленный формат работы, трудиться из дома придется четыре месяца.

Соответствующий указ мэр Москвы Сергей Собянин подписал 19 октября. Причиной решения стало осложнение ситуации с COVID-19 в российской столице. Согласно документу, не менее 30% от общего числа сотрудников городских компаний должны с 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года перейти на дистанционный формат работы.

При этом удаленно полагается трудиться всем работникам старше 60 лет и страдающим хроническими заболеваниями. Этим категориям москвичей в целом предписано соблюдать домашний режим. Исключение может быть сделано только для тех сотрудников, чье присутствие на рабочем месте является "критически важным" для организации. Также ограничение не распространяется на вакцинированных против COVID-19 и перенесших заболевание работников, сотрудников медицинских учреждений, оборонных и ряда иных предприятий стратегических отраслей.

Московская мэрия рекомендует в первую очередь переводить на дистанционную работу невакцинированных и неболевших сотрудников предпенсионного возраста и тех, кто по состоянию здоровья находится в зоне повышенного риска.

Ситуация с COVID-19 в Москве осложнилась осенью. Суточная заболеваемость во второй половине октября приблизилась к пиковым значениям за все время пандемии. В связи с этим, городские власти приняли ряд дополнительных ограничений.