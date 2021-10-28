Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Мосгорсуд признал законным арест гражданского мужа экс-замминистра Раковой

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным арест Артура Стеценко - гражданского мужа экс-заместителя министра просвещения РФ и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой, обвиняемого в особо крупном мошенничестве.

Постановление Тверского суда Москвы от 6 октября об аресте Стеценко сроком до 5 декабря оставлено без изменений, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда в четверг.

Защита Стеценко просила апелляционный суд отменить решение первой инстанции и назначить ему более мягкую меру пресечения.

Стеценко вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, с 2017 по 2019 год, когда Ракова руководила Фондом новых форм развития образования, подозреваемый был фиктивно там трудоустроен и под видом заработной платы получил свыше 9 млн руб., которые использовал в личных целях.

Сама Ракова также в настоящее время находится под арестом. По некоторым данным, следствие считает, что она может быть причастна к хищению до 50 млн руб. Фонда новых форм развития образования при исполнении госконтрактов.

По делу в отношении Раковой были задержаны еще несколько человек - в частности, ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев, который решением суда помещен по домашний арест.

Артур Стеценко Марина Ракова Мосгорсуд

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В Москве подвели результаты первого этапа исследований COVID-вакцины для детей

Пандемия коронавируса

Гинцбург сообщил, что в Москве циркулирует уже около 10 вариантов "дельта"-штамма

Пандемия коронавируса

Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве вновь выросла до значений конца июня

Нерабочие дни начались в Московском регионе

Нерабочие дни начались в Московском регионе

На Красной площади в Москве планируют запретить ездить на велосипедах и самокатах

На Красной площади в Москве планируют запретить ездить на велосипедах и самокатах

Компаниям в Москве, которые не закроются в нерабочие дни, грозит штраф до 1 млн руб.

Компаниям в Москве, которые не закроются в нерабочие дни, грозит штраф до 1 млн руб.
Пандемия коронавируса

Специализированные алкомаркеты будут закрыты в Москве во время нерабочих дней

Специализированные алкомаркеты будут закрыты в Москве во время нерабочих дней
Пандемия коронавируса

Алкомаркеты Москвы сообщили о требованиях властей закрыться на период нерабочих дней

Алкомаркеты Москвы сообщили о требованиях властей закрыться на период нерабочих дней
Пандемия коронавируса

В Москве возобновила работу горячая линия для самоизолированных

Москвичам пообещали теплую солнечную погоду в конце октября - начале ноября

Москвичам пообещали теплую солнечную погоду в конце октября - начале ноября
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });