Мосгорсуд признал законным арест гражданского мужа экс-замминистра Раковой

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным арест Артура Стеценко - гражданского мужа экс-заместителя министра просвещения РФ и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой, обвиняемого в особо крупном мошенничестве.

Постановление Тверского суда Москвы от 6 октября об аресте Стеценко сроком до 5 декабря оставлено без изменений, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда в четверг.

Защита Стеценко просила апелляционный суд отменить решение первой инстанции и назначить ему более мягкую меру пресечения.

Стеценко вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, с 2017 по 2019 год, когда Ракова руководила Фондом новых форм развития образования, подозреваемый был фиктивно там трудоустроен и под видом заработной платы получил свыше 9 млн руб., которые использовал в личных целях.

Сама Ракова также в настоящее время находится под арестом. По некоторым данным, следствие считает, что она может быть причастна к хищению до 50 млн руб. Фонда новых форм развития образования при исполнении госконтрактов.

По делу в отношении Раковой были задержаны еще несколько человек - в частности, ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев, который решением суда помещен по домашний арест.