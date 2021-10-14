Вор в законе в Удмуртии получил 11 лет колонии особого режима

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Суд признал заключенного одного из исправительных учреждений Удмуртии виновным в исполнении функций вора в законе, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР в четверг.

Установлено, что в 1990-е годы мужчина занял высшее положение в преступной иерархии, получив статус вора в законе. Кроме того, отбывая наказание за другое преступление, он применил насилие к сотруднику ФСИН, чтобы дезорганизовать работу исправительного учреждения.

Против злоумышленника было возбуждено уголовное дело по ст.210.1 (занятие высшего положения в преступной иерархии) и ч.2 ст.321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).

Суд приговорил мужчину к 11 годам 2 дням колонии особого режима и штрафу в 500 тыс. рублей, говорится в сообщении. Приговор вступил в законную силу.