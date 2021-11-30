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Москвичей предупредили о возможном усилении ветра до 25 м/с

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - По уточненному прогнозу синоптиков, порывы ветра в столице во вторник могут достигать 20-25 м/с, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

Чиновники призвали горожан не выходить на улицу без крайней необходимости.

Информация об ухудшении погодных условий направляется в смс-сообщениях и транслируется на городских видеоэкранах, заявили в мэрии.

В зоны отдыха и парки направлены патрули, которые также предупреждают москвичей о неблагоприятных погодных условиях, подчеркивается в сообщении.

Об усилении ветра также сообщили в столичном главке МЧС. "По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 10:00 до 21:00 30 ноября в Москве ожидается усиление юго-западного ветра с порывами 20-25 м/с", - сказали журналистам в пресс-службе ведомства.

В этой связи спасатели рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, парковать автомобили вдали от деревьев.

Ранее сообщалось, что порывами ветра на пересечении улиц Льва Толстого и Зубовской утром во вторник были сорваны строительные леса. Никто не пострадал.

Как сообщалось, за ночь прирост осадков в Москве составил 11 мм. За ночь выпало около 19% месячной нормы осадков, в отдельных районах города выпало до 16 мм осадков.

При этом норма осадков ноября для Москвы - 58 мм.

Сайт "Метеоновости" также сообщал, что во вторник, 30 ноября, в Москве были побиты сразу два погодных рекорда - температуры и атмосферного давления.

Ранее в МЧС предупредили, что в последний день осени дождь в Москве днем сменится снегом, температура воздуха к вечеру понизится до минус 3-5 градусов.

Москва

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