До 40% месячной нормы осадков выпало в Москве за неполные сутки

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - В некоторых районах столицы с 21:00 понедельника выпало до 40% месячной нормы осадков в виде дождя, сообщается во вторник в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"Прирост свежевыпавшего снега составляет до 1 см. Сейчас в городе до -2°С, что может способствовать образованию гололедицы". - говорится в сообщении.

По информации мэрии, городские службы проводят сплошную противогололедную обработку проезжей части и тротуаров. Под особым контролем - подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, железнодорожным станциям, объектам соцсферы, территории транспортно-пересадочных узлов и дворы. На особо опасных участках МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей.

До 21:00 вторника в городе действует предпоследний, "оранжевый" уровень опасности. Сохранятся неблагоприятные погодные условия: мокрый снег, снег, гололедица и юго-западный ветер с порывами до 20-25 м/c.

Ночью в столичном регионе подморозит до минус 5 градусов. Ожидаются снег, местами сильный, метель, гололедица и порывы ветра до 17-22 м/c.

Утром в столице были установлены сразу два рекорда дня - температурный (плюс 7,5 градуса) и атмосферного давления (712,5 мм рт.ст.).

Из-за штормового предупреждения закрылись для посетителей Московский зоопарк, ВДНХ, парки Горького, "Сокольники" и "Музеон".

Загруженность столичных дорог в 18:00 оценивалась в 9 баллов по десятибалльной шкале.