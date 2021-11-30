Власти Москвы попросили жителей города остаться дома из-за непогоды

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Сложные погодные условия приведут к дорожным пробкам в Москве вечером, водителям стоит отказаться от поездок на личном транспорте, сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В ведомстве отметили, что автовладельцам, которые все же выехали на улицы города, следует держать дистанцию, снижать скорость и не отвлекаться на гаджеты.

В дептрансе посоветовали планировать поездки на позднее время. Вечером ожидаются пробки до девяти баллов. После 21:00 погода в столице не улучшится, но на дорогах станет свободнее.

Власти также призывают к осторожности пешеходов, советуют им надеть светоотражатели.

"И рекомендация для всех: если можете, останьтесь сегодня дома", - отметили в департаменте.

По данным ведомства, в некоторых районах Москвы начался снег с дождем, сила ветра достигает 20-25 м/с. К вечеру обещают снегопад и резкое похолодание.