В Москве ночью подморозило до минус 18 градусов

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Температура воздуха в столичном регионе в ночь на вторник местами опускалась ниже минус 18 градусов, следует из данных на сайте Гидрометцентра России.

По данным на 6:00, главная метеостанция Москвы (ВДНХ) зафиксировала минус 16,3 градуса. В центре города (Балчуг) похолодало до минус 15,5 градусов, на севере-западе (Тушино) - до минус 16,6 градуса.

Морозы в Подмосковье прошедшей ночью были еще крепче: в Дмитрове зафиксировано минус 18,3 градуса, Волоколамске - минус 17,9 градуса. Самым холодным 21 декабря в Москве было в 1919 году, столбик термометра тогда опустился до минус 28,4 градуса.

Ранее в Гидрометцентре предупредили, что в столичном регионе с 21 до 23 декабря установится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-12 градусов ниже климатической нормы. В Москве и Подмосковье из-за низких температур объявлен предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности.

Заместитель мэра столицы Петр Бирюков сообщил, что в ночь на среду в Московском регионе местами может подморозить до минус 28 градусов. Все городские службы переведены в режим повышенной готовности.

Для обеспечения комфортного теплоснабжения потребителей повышена температура теплоносителя в магистральных сетях Москвы, заявили в ПАО МОЭК" - единой теплоснабжающей организации столицы.