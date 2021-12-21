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В Москве ночью подморозило до минус 18 градусов

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Температура воздуха в столичном регионе в ночь на вторник местами опускалась ниже минус 18 градусов, следует из данных на сайте Гидрометцентра России.

МоскваВ Москве во вторник будет 18 градусов морозаВ Москве во вторник будет 18 градусов морозаЧитать подробнее

По данным на 6:00, главная метеостанция Москвы (ВДНХ) зафиксировала минус 16,3 градуса. В центре города (Балчуг) похолодало до минус 15,5 градусов, на севере-западе (Тушино) - до минус 16,6 градуса.

Морозы в Подмосковье прошедшей ночью были еще крепче: в Дмитрове зафиксировано минус 18,3 градуса, Волоколамске - минус 17,9 градуса. Самым холодным 21 декабря в Москве было в 1919 году, столбик термометра тогда опустился до минус 28,4 градуса.

Ранее в Гидрометцентре предупредили, что в столичном регионе с 21 до 23 декабря установится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-12 градусов ниже климатической нормы. В Москве и Подмосковье из-за низких температур объявлен предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности.

Заместитель мэра столицы Петр Бирюков сообщил, что в ночь на среду в Московском регионе местами может подморозить до минус 28 градусов. Все городские службы переведены в режим повышенной готовности.

Для обеспечения комфортного теплоснабжения потребителей повышена температура теплоносителя в магистральных сетях Москвы, заявили в ПАО МОЭК" - единой теплоснабжающей организации столицы.

Москва Гидрометцентр

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