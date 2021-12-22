Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Энергетики "Мособлэнерго" перешли в режим повышенной готовности

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Режим повышенной готовности введен на территории обслуживания АО "Мособлэнерго", сообщает пресс-служба компании в среду.

"В связи с ухудшением погодных условий с 22 декабря на всей территории обслуживания сетей "Мособлэнерго" введен режим повышенной готовности. На дежурство привлекаются 275 бригад, 764 единицы спецтехники, включая 68 передвижных дизельных электростанций общей мощностью 14 МВт", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что в трех муниципалитетах Подмосковья зафиксированы нарушения в работе электросетей.

"В настоящее время на сетях "Мособлэнерго" в районах Истры, Люберец, Раменского фиксируются технологические нарушения. Ведутся ремонтные работы, подключаются передвижные электростанции", - сообщает компания.

Мособлэнерго Московская область

Новости по теме

Новости
Итоги года: 2021

Путин на большой пресс-конференции подведет политические итоги года

Регионы смогут устанавливать тарифы для населения в привязке к потреблению электроэнергии

Пандемия коронавируса

Глава ФМБА заявила, что препарат МИР-19 подходит для борьбы со всеми мутациями COVID-19

Ректор казанского университета Гафуров арестован на два месяца

Пандемия коронавируса

Песков сообщил о скрытых проблемах законопроекта о QR-кодах на транспорте

Песков сообщил о скрытых проблемах законопроекта о QR-кодах на транспорте

Что произошло за день: среда, 22 декабря

Умер основатель "Вымпелкома" и фонда "Династия" Дмитрий Зимин

Умер основатель "Вымпелкома" и фонда "Династия" Дмитрий Зимин

Росстат отметил превышение прогноза ЦБ по годовой инфляции

Суд продлил задержание ректора Самарского экономического университета

Житель Чечни осужден на пять лет за попытку вступить в НВФ в Сирии

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });