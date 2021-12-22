Энергетики "Мособлэнерго" перешли в режим повышенной готовности

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Режим повышенной готовности введен на территории обслуживания АО "Мособлэнерго", сообщает пресс-служба компании в среду.

"В связи с ухудшением погодных условий с 22 декабря на всей территории обслуживания сетей "Мособлэнерго" введен режим повышенной готовности. На дежурство привлекаются 275 бригад, 764 единицы спецтехники, включая 68 передвижных дизельных электростанций общей мощностью 14 МВт", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что в трех муниципалитетах Подмосковья зафиксированы нарушения в работе электросетей.

"В настоящее время на сетях "Мособлэнерго" в районах Истры, Люберец, Раменского фиксируются технологические нарушения. Ведутся ремонтные работы, подключаются передвижные электростанции", - сообщает компания.