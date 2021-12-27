Мэрия Москвы попросила таксистов не поднимать цены на праздники

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Департамент транспорта Москвы просит агрегаторы такси устанавливать адекватные цены и не поднимать стоимость поездок в канун Нового года и новогодних каникул.

Кроме того, во все крупные агрегаторы такси и таксомоторные компании чиновники разослали письмо с просьбой информировать пассажиров заранее о введении повышающего коэффициента, и напомнили им, что в салоне должна быть размещена информация о тарифах.

В департаменте напомнили, что перед праздниками всегда растет спрос на такси, а вслед за ним растут и цены.