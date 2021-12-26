Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась после роста накануне

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки зафиксировали 2 180 случаев заболевания коронавирусом, следует из обнародованных данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

По его информации, накануне сообщалось о 2 714 случаях инфицирования. Таким образом, заболеваемость в столице снизилась на 534 случая, или почти на 20%.

За сутки коронавирус привел к смерти 71 человека. Общее число скончавшихся достигло 36 420.

Выздоровели за сутки 2 763 пациента. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 млн 855 083 человек.

Накануне сообщалось о 3 108 выписанных и 72 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 26 декабря составляет 2 млн 19 602.