В России за сутки выявили 23,2 тыс. заболевших COVID-19

Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 23 210 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

В Москве зарегистрировали 2 239 новых случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге - 1 834, в Московской области - 1 616.

Еще 554 новых случая COVID-19 за сутки зафиксировано в Свердловской области, 537 - в Иркутской области, 529 - в Пермском крае, 519 - в Челябинской области, 499 - в Красноярском крае, 494 - в Ростовской области, 484 - в Краснодарском крае, 478 - в Самарской области, 459 - в Алтайском крае, 450 - в Хабаровском крае.

Кроме того, 440 случаев - в Приморском крае, по 380 - в Воронежской и Омской областях, 374 - в Новосибирской области, 341 - в Ленинградской области, 340 - в Кемеровской области, 321 - в Башкирии, 316 - в Ставропольском крае, 315 - в Нижегородской области, 303 - в Саратовской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 300.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 937 пациентов, больше всего скончавшихся в Москве - 68, в Петербурге - 60, в Подмосковье - 52.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 10 млн 415 тыс. 230 случаев коронавирусной инфекции, 305 155 умерших и 9 млн 293 тыс. 486 выписанных, в том числе 33 715 выписаны за последние сутки.