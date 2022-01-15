В Москве начался частичный демонтаж новогоднего убранства

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Специалисты убирают в столице часть новогодних уличных украшений, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в субботу.

"В первую очередь с улиц уберут около 1 тыс. елей, плакаты и некоторые объемно-декоративные элементы. Световые конструкции будут украшать столицу до весны", - рассказал Бирюков, которого цитирует телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

Заммэра напомнил, что всего к Новому году и Рождеству Москву украсили более четырех тысяч декоративных конструкций. Все они используются повторно из года в год.

Как добавил Бирюков, после демонтажа украшения отправят на склады, где их тщательно почистят, проверят на предмет повреждений и при необходимости отремонтируют.