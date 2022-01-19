Крещенские богослужения посетили почти 100 тысяч москвичей

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В Москве днем во вторник и в ночь на среду праздничные богослужения по случаю Крещения Господня посетили почти 100 тысяч москвичей, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. Богослужения прошли почти в 500 храмах, обошлось без происшествий, добавил он.

По его сведениям, в крещенских купаниях участвовали около 35 тысяч человек. Телеканал "Москва 24" ранее сообщил, что в девяти административных округах с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности подготовили 57 специально оборудованных площадок для купания.

В 2021 году около 3 тысяч человек окунались в крещенские майны и купели, которых в Москве было только семь. В богослужениях участвовало более 100 тысяч человек. В 2020 году в крещенских купаниях участвовало более 125 000 человек, в городе было подготовлено 50 майн на водоемах и 33 купели.