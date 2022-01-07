Путин отметил особый нравственный смысл Рождества

Президент утром 7 января поздравил всех православных, которые в этот день отмечают Рождество

Президент Владимир Путин на Рождественском богослужении в Ново-Огареве Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поздравил всех православных, которые 7 января отмечают Рождество, и пожелал им "здоровья, успехов и всего наилучшего". Его слова приводит сайт Кремля.

"Один из главных и самых любимых христианских праздников, Рождество имеет особый нравственный смысл. Объединяя людей вокруг высоких духовных идеалов и ценностей, оно наполняет сердца радостью и светлыми надеждами, вдохновляет на новые свершения, - сказал Путин. - И конечно, с этим праздником мы связываем добрые семейные традиции, передающиеся из поколения в поколение".

Президент также отметил "созидательный, истинно подвижнический вклад" РПЦ и других христианских церквей "в сбережение нашего богатейшего исторического, патриотического, культурного наследия, в укрепление института семьи и воспитание молодежи". Он констатировал развитие взаимодействия церквей с государственными и общественными организациями, совершенствование межрелигиозного диалога, социальное служение, благотворительные и просветительские проекты.

"Столь важная, многогранная деятельность достойна искреннего признания", - подчеркнул Путин.

В рождественскую ночь Владимир Путин присутствовал на богослужении в храме Спаса Нерукотворного Образа в Ново-Огареве. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил журналистам, что Путин в Рождество посетит один из московских храмов.