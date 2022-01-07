Рождественские богослужения в Москве посетили около 200 тысяч человек

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - В Москве на рождественские службы в почти 500 церквях пришли около 200 тысяч человек, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. Он сослался на предварительные данные.

По его словам, праздничные богослужения в городе прошли без происшествий и нарушений порядка.

Другой источник "Интерфакса" уточнил, что во время рождественских служб в столице за помощью к медикам обратилось пять человек, всем им медицинскую помощь оказали на месте.

За порядком в рождественскую ночь в столице следили около 6000 сотрудников правоохранительных органов. В городе были пущены дополнительные автобусы и трамваи, работа метро была продлена до 2 часов ночи, Московских центральных диаметров - до 2:30.

По данным властей столицы, до пандемии рождественские богослужения ежегодно посещали от 600 тысяч до 1 млн человек.