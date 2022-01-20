МВД предъявило обвинение замглавы Минтранса и ходатайствует об его аресте

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Против заместителя главы Министерства транспорта России Владимира Токарева, задержанного накануне в рамках уголовного дела о мошенничестве, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

"В отношении заместителя министра транспорта РФ - руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта Владимира Токарева и иных подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)", - проинформировали журналистов в пресс-центре ведомства.

По версии следствия, фигуранты причастны к мошенничеству, совершенному группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере.

Предварительно установлено, что с 2016 по 2018 год Токарев, будучи первым заместителем генерального директора ООО "СпецТрансСтрой", "в целях хищения денежных средств данной организации в особо крупном размере вовлек в противоправную деятельность ряд лиц из числа руководства ООО "СпецТрансСтрой" и ООО "Главстройинвест" и иных аффилированных организаций", сообщили в пресс-центре.

"Сегодня следователем Владимиру Токареву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. В ближайшее время в Хорошевском районном суде города Москвы будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в МВД.