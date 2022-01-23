В Москве за сутки выявили 17 528 новых случаев коронавируса

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки зафиксировали 17 528 случаев COVID-19, это новый максимум за все время пандемии коронавируса в городе, следует из данных портала "Стопкоронавирус.рф".

По его информации, накануне сообщалось о 16 094 инфицированных. Таким образом, суточная заболеваемость в Москве выросла на 1 434 случая или почти на 9%.

Воскресный показатель является максимальным с начала пандемии в городе.

Начиная с 20 января, в Москве каждый день суточная заболеваемость COVID-19 достигает нового пика на фоне распространения штамма коронавируса "омикрон".

По данным столичного оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом, за сутки в Москве госпитализированы 1 040 пациентов с COVID-19. Это 5,9% от числа выявленных случаев.

К аппаратам искусственной вентиляции легких подключено 508 больных COVID-19.

За сутки коронавирус привел к смерти в Москве 73 человек. Всего от заболевания скончались 38 368 пациентов.

Выздоровели от заболевания за сутки и выписались 2 815 москвичей. Общее число пациентов, победивших коронавирус, в столице достигло 1 923 786 человек.

Накануне сообщалось о смерти 69 и выздоровлении 3 025 пациентов.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 23 января составляет 2 174 536.