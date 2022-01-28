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Москвичей предупредили о сложностях на дорогах из-за метели

Москвичей предупредили о сложностях на дорогах из-за метели
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В пятницу в столичном регионе ожидается снег и метель, сообщил Гидрометцентр России. Водителей предупредили, что такая погода осложнит ситуацию на дорогах.

Погода будет облачной, днем будет не теплее -6...-4 градусов. На дорогах гололедица. Атмосферное движение низкое - 739 мм ртутного столба. Скорость ветра при порывах может достигать 15 метров в секунду.

Метеорологи раньше прогнозировали, что снегопад продолжится и на выходных, но морозы пойдут на спад и потеплеет до -1 градуса.

Из-за снегопада и гололедицы в центре Москвы осложнится ситуация на дорогах, особенно на участках, где есть подъемы, на эстакадах и мостах, предупредил городской Департамент транспорта. Дополнительные сложности создаст низкая скорость движения и возникающие дорожно-транспортные происшествия.

В связи с этим чиновники попросили по возможности пользоваться общественным транспортом, а не личным. "Это поможет коммунальным службам быстрее убрать улицы города", - добавили в департаменте.

Автомобилистам, которые не смогут отказаться от поездок на личных машинах, порекомендовали соблюдать осторожность - держать дистанцию, держать скоростной режим и не отвлекаться на телефон.

Москва Гидрометцентр Дептранс

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