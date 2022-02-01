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В Москве утроили число операторов единой медицинской справочной службы

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В Москве в связи с ростом заболеваемости COVID-19 и распространением штамма коронавируса "омикрон" число операторов горячей линии "122 увеличено" до 7 тысяч, две недели назад их было в три раза меньше, сообщил сайт мэрии.

Линия работает круглосуточно для консультаций по медицинским вопросам, заявки на вызов врача на дом принимаются с 7 утра до полуночи. В экстренных случаях операторы переадресуют звонки в службу скорой помощи. На линии также работают специально подготовленные волонтеры.

Число каналов связи на линии "122" за последние две недели выросло больше чем в четыре раза, до 21 тысячи.

Хроника 09 января 2020 года – 01 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
Москва коронавирус

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