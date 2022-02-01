Линии МЦД ощутили переход части москвичей на удаленку

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В связи с переходом части работающих москвичей на удаленку пассажиропоток на Московских центральных диаметрах (МЦД) снизился на 16% за последние две недели, сообщили в городском Департаменте транспорта.

"Больше всего разгрузились самые популярные станции диаметров", - уточнили чиновники. Станции "Одинцово" и "Савеловская" разгрузились на 18% каждая, "Царицыно" - на 16%, "Славянский бульвар" - на 15%, а "Тушинская" - на 19%.

В Москве заболеваемость COVID-19 начала расти с первых дней января, это связывают с распространением штамма коронавируса "омикрон". В последние дни суточный прирост заболеваемости превышает 20 тысяч новых случаев в день. Власти отмечают рост заболеваемости среди детей, но также подчеркивают, что уровень госпитализаций растет незначительно.