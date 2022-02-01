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Работодателям в РФ рекомендовали перевести на удаленку максимальное число сотрудников

Работодателям в РФ рекомендовали перевести на удаленку максимальное число сотрудников
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В связи с кратным ростом заболеваемости коронавирусом Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) рекомендует перевести на дистанционный режим работы максимально возможное число работников, сообщили в пресс-службе министерства труда и соцзащиты.

Соответствующий документ утвержден на заседании РТК 28 января, уточнили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что организации самостоятельно определяют численность работников, которых можно перевести на дистанционный режим, исходя из возможностей работодателя и работников.

В пресс-службе напомнили, что перевод работника на удаленку не может являться основанием для сокращения зарплаты при сохранении объема выполняемых задач. Все вопросы организации дистанционной (удаленной) работы регулируются Трудовым кодексом РФ. Соответствующие изменения вступили в силу с 1 января 2021 года.

В настоящее время в России дистанционно работают порядка 3 млн человек, добавили в пресс-службе.

По данным оперативного штаба, обнародованным во вторник, в РФ за прошедшие сутки с коронавирусом госпитализированы 17 487 человек, что на 92,4% больше по сравнению с днем ранее, число новых случаев COVID-19 за сутки составило 125 836 человек, умерли 663 пациента.

Хроника 09 января 2020 года – 01 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
Минтруд РФ коронавирус

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