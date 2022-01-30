Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:16Заразились
на 30.01В России 11 737 007+121 228В мире 372 553 400+2 597 538

Минпросвещения заявило об отсутствии планов о переводе школ на "удаленку" из-за COVID-19

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Регионы могут сами принимать решения о формате обучения в школах из-за эпидситуации по коронавирусу на фоне распространения штамма "омикрон", у Минпросвещения нет планов о переводе их на "удаленку", сообщил в воскресенье глава ведомства Сергей Кравцов.

"Не планируется. Но там, где мы видим, что в школах идет рост заболевания, то регионы - это их право - принимают локально соответствующие решения", - сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК), отвечая на соответствующий вопрос.

В России с середины января наблюдается подъем заболеваемости коронавирусом, вызванный распространением штамма "омикрон", который стал доминирующим в стране.

По данным оперштаба, за минувшие сутки в РФ выявлено 121 228 новых случаев COVID-19.

Хроника коронавируса. Январь.

20
Распространение штамма "омикрон" фиксируется в 74 регионах России26 января. В Пекине с 4 февраля начнутся зимние Олимпийские игры. В городе следуют политике "нулевой терпимости" к COVID-19, которая подразумевает введение локдаунов, ограничений на передвижение и массовое тестирование там, где выявили заражения коронавируса.24 января. В жилом доме в Гонконге ввели 5-дневную изоляцию для 2700 человек из-за вспышки омикрона.21 января. В Непале правительство объявило вакцинацию обязательной для доступа к государственным услугам.19 января. В Амстердаме проходят акции протеста против мер по борьбе с коронавирусом "Kapsalon Theater". Различные учреждения культуры преобразуют в парикмахерские, массажные студии или салон красоты. На фото: мастера маникюра за работой в Музее Ван Гога.18 января. Вакцинация от от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет началась в Бразилии.17 января. Вернувшиеся из Казахстана российские миротворцы прошли санитарную обработку для профилактики распространения COVID-19.13 января. В Великобритании зарегистрировано почти 15 миллионов подтвержденных случаев коронавируса, и более 150 000 человек умерли. На фото: женщина у мемориальной стены в память о жертвах COVID-19 в Лондоне.12 января. В Непале проходит вакцинация от COVID-19 детей в возрасте от 12 до 17 лет.11 января. Индия занимает второе место по числу заразившихся, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 35 875 790, а число умерших от последствий заражения вирусом в стране составляет 484 213.9 января. В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.9 января. В Чехии прошла акция протеста против вакцинации от COVID-19.9 января. Максимальное за все время пандемии число заразившихся коронавирусом зафиксировано в Мексике. За минувшие сутки в стране выявили 30 371 новый случай COVID-19. К настоящему времени 72,85 млн жителей страны прошли полный курс вакцинации.9 января. Жители Токио искупались в бассейне с ледяной водой, чтобы помолиться за здоровый новый год.8 января. Куба пожертвовала крупную партию вакцины собственного производства Сирии. Трехдозовая вакцина Abdala по итогам испытаний показала эффективность от COVID-19 на 92%.7 января. Жители Бангкока получают бустерную дозу вакцины против COVID-19 для борьбы с распространением варианта коронавируса "омикрон".5 января. В Турции более 10% случаев заболевания COVID-19 вызван "омикроном", который впервые был обнаружен в стране 11 декабря.4 января. Длинные очереди выстроились в пункты тестирования на COVID-19 в Тель-Авиве.2 января. Испания полностью вакцинировала 80% населения.1 января. Более 4 тысяч пассажиров круизного лайнера Aida Nova провели новогоднюю ночь на незапланированной стоянке в Лиссабоне из-за вспышки коронавируса.
Распространение штамма "омикрон" фиксируется в 74 регионах России
Хроника 09 января 2020 года – 30 января 2022 годаПандемия коронавируса
Минпросвещения Сергей Кравцов Коронавирус

Новости по теме

Новости

Самолет для местных авиалиний "Байкал" совершил первый полет

Пандемия коронавируса

В России за сутки госпитализировали 9 883 пациента с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 9 883 пациента с COVID-19

Патрушев назвал заявления об угрозе Украине со стороны РФ "полной нелепостью"

Что произошло за день: суббота, 29 января

В СПЧ поддержали поручение Путина о соцвыплатах россиянам из ДНР и ЛНР

Путин поручил рассмотреть вопрос получения россиянами в ДНР и ЛНР льгот через "Госуслуги"

Пандемия коронавируса

В России за сутки госпитализировали 14 570 пациентов с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 14 570 пациентов с COVID-19

МиГ-31 из-за неисправности выкатился за пределы ВПП под Новгородом

Россия завершила проверку боеготовности войск Западного военного округа

Россия завершила проверку боеготовности войск Западного военного округа

Что случилось этой ночью: суббота, 29 января

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });