Минпросвещения заявило об отсутствии планов о переводе школ на "удаленку" из-за COVID-19

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Регионы могут сами принимать решения о формате обучения в школах из-за эпидситуации по коронавирусу на фоне распространения штамма "омикрон", у Минпросвещения нет планов о переводе их на "удаленку", сообщил в воскресенье глава ведомства Сергей Кравцов.

"Не планируется. Но там, где мы видим, что в школах идет рост заболевания, то регионы - это их право - принимают локально соответствующие решения", - сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК), отвечая на соответствующий вопрос.

В России с середины января наблюдается подъем заболеваемости коронавирусом, вызванный распространением штамма "омикрон", который стал доминирующим в стране.

По данным оперштаба, за минувшие сутки в РФ выявлено 121 228 новых случаев COVID-19.