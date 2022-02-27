В Москве за сутки госпитализировали 401 человека с коронавирусом

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В Москве за сутки с коронавирусом госпитализировали 401 человека, следует из данных портала "Стопкоронавирус.рф".

По его данным, 3 050 подтвержденных за последние 24 часа случаев COVID-19 зафиксированы в российской столице, накануне сообщалось о 3 947 инфицированных гражданах. Таким образом, заболеваемость в городе снизилась на 897 случаев, или на 22%.

По сообщению московского оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 395 человек.

За сутки от коронавируса скончался 81 человек. Общее число умерших от COVID-19 в столице достигло 41 196.

Выздоровели за сутки 4 550 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 2 477 563 человека.

Днем ранее сообщалось о 6 258 выписанных и 83 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 27 февраля составляет 2 694 160.