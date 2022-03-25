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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

Московским школам разрешили определять график учебного дня и перемен

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Решение Роспотребнадзора отменить большинство ковид-ограничений для школ означает, что московские образовательные учреждения теперь смогут выбирать индивидуальный план уроков и перемен, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования. Там также сослались на снижение заболеваемости COVID-19.

"В частности, отменено требование по поводу закрепления за каждым классом отдельного учебного кабинета. Также школы могут самостоятельно принимать решения о начале учебного дня, графике уроков и перемен, при этом учитывая эпидемиологическую ситуацию в образовательной организации", - говорится в сообщении.

Тем, кто приходит в школы, продолжат измерять температуру при входе, чтобы не допустить распространение коронавируса.

Роспотребнадзор с 26 марта отменил ряд противоэпидемических мер в школах, в том числе требование по минимизации контактов разных классов, зигзагообразную рассадку на экзаменах и запрет на групповые занятия на воздухе. В силе осталось требование проводить уборку с применением дезинфицирующих средств, проветривать помещения, а сотрудникам столовых - носить маски.

Москва Департамент образования Роспотребнадзор
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