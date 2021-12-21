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В системе отопления в Москве температуру подняли до 130 градусов

В системе отопления в Москве температуру подняли до 130 градусов
Фото: Jake Wyman/Getty Images

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - В Москве из-за морозов в системе теплоснабжения заранее начали повышать температуру и сейчас довели ее до максимальных 130 градусов, заявил заммэра города Петр Бирюков. Его цитирует телеграм-канал городского хозяйства.

По его словам, быстро поднять или понизить температуру в системе невозможно.

"Это сложная поэтапная процедура, которая проводится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме на основании показателей температурных датчиков", - отметил заммэра.

По данным Гидрометцентра России, ночью в столичном регионе местами температура опускалась ниже минус 18 градусов. Рекорд для 21 декабря был установлен в 1919 году - минус 28,4 градуса.

Аномальные морозы в Москве и Подмосковье ожидаются с 21 до 23 декабря, в эти дни среднесуточная температура будетна 7-12 градусов ниже климатической нормы. Департамент образования напомнил школьникам, при каких морозах можно не ходить на учебу.

Москва Петр Бирюков Гидрометцентр Московская область

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