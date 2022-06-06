В Мосгордуме обсуждают введение летнего перерыва до 11 сентября

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В Мосгордуме комиссия по организации работы этого собрания поддержала предложение ввести летний прерыв в работе с 14 июня до 11 сентября, сообщил вице-спикер Думы Степан Орлов.

Утвердить это решение должно пленарное заседание.

В 2021 году Мосгордума уходила на перерыв с 24 мая по 19 сентября. Депутаты объяснили это необходимостью поработать в округах и провести все мероприятия, которые до лета отменялись из-за коронавируса.