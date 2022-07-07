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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:48

"Яблоко" утвердило список кандидатов на московские муниципальные выборы

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Московское отделение партии "Яблоко" на конференции утвердило список из 224 кандидатов на сентябрьские выборы столичных муниципальных депутатов, сообщила пресс-служба партии.

Кандидаты от "Яблока" выдвинутся на выборы в 66 муниципальных округах.

Также партконференция потребовала прекратить давление на независимых кандидатов со стороны властей, добавили в пресс-службе. Один из основателей партии Григорий Явлинский, выступая на мероприятии, отметил, что ситуация может сложиться таким образом, что дальнейшее участие партии в такой избирательной кампании может стать невозможным.

Яблоко Москва Григорий Явлинский
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