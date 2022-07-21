Суд взыскал почти 4 млн рублей за "прогулку" по путям в метро Москвы

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В Москве Черемушкинский районный суд взыскал почти 4 млн рублей с пассажира, который специально спустился на рельсы и собирался уйти в туннель, сообщил городской Департамент транспорта.

Там напомнили, что 5 декабря 2021 года в вечерний час пик на станции "Профсоюзная" пассажир спустился на путь и пошел в сторону тоннеля.

"Машинисту пришлось применить экстренное торможение. После остановки состава нарушитель залез на крышу вагона. Сотрудники метро сняли напряжение, чтобы экстремала не убило током. Из-за этого свет погас и в поезде с пассажирами", - говорится в сообщении.

Чиновники напомнили, что из-за действий этого пассажира движение по Калужско-Рижской линии от станции "Октябрьская" до "Новых Черемушек" прерывали больше, чем на час. Из 20 составов пришлось высаживать пассажиров. Очевидцы в соцсетях рассказывали о скоплении людей на "Октябрьской". Сбой затронул интересы примерно 60 тысяч человек.

Источник "Интерфакса" рассказывал, что для задержания неизвестного полицейским потребовалось не менее получаса.