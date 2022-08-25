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Роспотребнадзор не нашел превышений ПДК вредных веществ в воздухе Москвы

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Превышения вредных веществ в воздухе Москве не выявлено, сообщила пресс-служба столичного Роспотребнадзора. С утра 17 августа москвичи периодически жаловались на запах гари и смог, чиновники это связывали с дымом от пожаров в Рязанской области.

По данным ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" и его филиалов на 25 августа, в 40 контрольных точках обнаруженные приземные концентрации исследованных вредных веществ не превышали предельно допустимых концентраций для воздуха населенных мест, отметили в Роспотребнадзоре.

По данным Мосэкомониторинга 25 августа в 4 часа утра были зарегистрированы кратковременные превышения предельно допустимых концентраций взвешенных частиц РМ10 в 1,2 раза на посту "Долгопрудная".

В управлении Роспотребнадзора пообещали, что продолжат усиленно следить за состоянием воздуха в Москве до полной нормализации ситуации. В частности, после пожара на складе в Сигнальном проезде чиновники проверили воздух в окрестностях на наличие окиси углерода, диоксида азота, сажи, формальдегида, гидроксибензола, дигидросульфида, гидрохлорида, гидрофторида, аммиака, толуола, бензола и ксилола - и выяснили, что их содержание соответствует гигиеническим нормативам.

После того, как гарь и пепел от рязанских пожаров появились над Москвой, мэр города Сергей Собянин направил в Рязанскую область пожарных и технику для тушения огня. Москва также помогала тушить пожары во Владимирской области.

Лесные пожары в Рязанской области

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В Рослесхозе обвинили рязанских чиновников в сокрытии реальных масштабов пожаров, "что не позволило вовремя нарастить федеральные силы". Московская группа специалистов дополнительно направлена на место.Москвичи два дня подряд жаловались на запах гари, который распространился по всем районам столицы. Столичный Роспотребнадзор усилил контроль за состоянием атмосферного воздуха в городе.Причиной пожара в Кудомском лесничестве Рязанской области стали сухие грозы, сообщил зампред областного правительства Дмитрий Филиппов. Он подчеркнул, что это зафиксированный факт, а не гипотеза.Вертолетчики Западного военного округа (ЗВО) оказывают помощь в тушении лесных пожаров в Рязанской области, сообщила пресс-служба округа в четверг.Дознаватели МЧС России расследуют обстоятельства возникновения природного пожара в Спасском районе Рязанской области, которое привело к уничтожению части лесного ландшафта.Объединенная противопожарная группировка обеспечила безопасность населенных пунктов в условиях природных пожаров в Рязанской области, сейчас угрозы перехода огня на жилье нет, заявил телеканалу "Россия-24" глава Рослесхоза Иван Советников.Режим ЧС был введен в Спасском и Клепиковском районах, а также в Окском заповеднике. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 261 УК (уничтожение или повреждение лесных насаждений).
В Рослесхозе обвинили рязанских чиновников в сокрытии реальных масштабов пожаров, "что не позволило вовремя нарастить федеральные силы". Московская группа специалистов дополнительно направлена на место.
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