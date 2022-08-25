Роспотребнадзор не нашел превышений ПДК вредных веществ в воздухе Москвы

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Превышения вредных веществ в воздухе Москве не выявлено, сообщила пресс-служба столичного Роспотребнадзора. С утра 17 августа москвичи периодически жаловались на запах гари и смог, чиновники это связывали с дымом от пожаров в Рязанской области.

По данным ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" и его филиалов на 25 августа, в 40 контрольных точках обнаруженные приземные концентрации исследованных вредных веществ не превышали предельно допустимых концентраций для воздуха населенных мест, отметили в Роспотребнадзоре.

По данным Мосэкомониторинга 25 августа в 4 часа утра были зарегистрированы кратковременные превышения предельно допустимых концентраций взвешенных частиц РМ10 в 1,2 раза на посту "Долгопрудная".

В управлении Роспотребнадзора пообещали, что продолжат усиленно следить за состоянием воздуха в Москве до полной нормализации ситуации. В частности, после пожара на складе в Сигнальном проезде чиновники проверили воздух в окрестностях на наличие окиси углерода, диоксида азота, сажи, формальдегида, гидроксибензола, дигидросульфида, гидрохлорида, гидрофторида, аммиака, толуола, бензола и ксилола - и выяснили, что их содержание соответствует гигиеническим нормативам.

После того, как гарь и пепел от рязанских пожаров появились над Москвой, мэр города Сергей Собянин направил в Рязанскую область пожарных и технику для тушения огня. Москва также помогала тушить пожары во Владимирской области.