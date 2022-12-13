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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Власти Москвы ожидают пика предновогодних пробок в третьей декаде декабря

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Ситуация на дорогах столицы осложнится в конце второй декады декабря, пик предновогодних пробок ожидается с 22 по 28 числа месяца, сообщил руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Михаил Кизлык.

"Первый рост количества транспортных средств прогнозируется с 19 декабря. Пик загруженности для автолюбителей с нашей стороны прогнозируется с 22 по 28 декабря - это максимальное количество транспортных средств, которое будет передвигаться по городу. Исходя из этого, будет достаточно сложная дорожно-транспортная обстановка", - сказал Кизлык журналистам.

Он добавил, что число транспортных средств в этот период увеличится на 70-100 тысяч. Рост прогнозируется из-за увеличения числа поездок в торговые центры и активностей в центральной части города.

"31 декабря в текущем году нерабочий день, соответственно, загрузка дорог в этот день будет минимальной, в целом, начиная с 29 числа она будет снижаться и не будет достигать высоких значений. В январские праздники загрузка будет минимальной, по городу можно будет передвигаться максимально комфортно", - отметил руководитель ЦОДД.

По его словам, восстановление привычного потока автомобилей после новогодних праздников ожидается к 17 января.

Москва
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