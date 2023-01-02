Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве за неделю снизился почти на 27%

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Москве стабилизируется, показатель заболеваемости по сравнению с прошедшей неделей снизился почти на 27%, сообщили в понедельник в столичном управлении Роспотребнадзора.

"Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в городе Москве стабилизируется, в течение последних пяти недель отмечается снижение интенсивности эпидпроцесса. В сравнении с предыдущей неделей показатели заболеваемости на 52 неделе снизились во всех возрастных группах, в том числе среди совокупного населения - на 26,8%", - говорится в сообщении.

Уточняется, что среди взрослого населения (старше 15 лет) показатель заболеваемости снизился на 29,2%, среди детей 0-2 лет - на 10,2%, среди детей 3-6 лет - на 21,5%, среди детей 7-14 лет - на 30,2%. Превышение эпидемических порогов остается только среди взрослого населения.

Среди выявленных случаев преобладает штамм гриппа А(H1N1)-2009, получивший название свиной грипп.

В столичном Роспотребнадзоре напомнили, что в целях недопущения ухудшения эпидситуации по гриппу и ОРВИ гражданам необходимо соблюдать меры профилактики: рекомендуется носить маски в общественных местах, особенно в местах массового скопления людей в закрытых помещениях, соблюдать социальную дистанцию, часто мыть и обрабатывать антисептиками руки и не допускать присутствия в коллективе больных людей.