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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:34

Суточное число новых случаев COVID-19 в Москве снова увеличилось

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - В Москве за сутки выявлено 1 156 новых случаев заражения коронавирусом, следует из данных портала "Стопкоронавирус.рф".

Накануне сообщалось о 1 073 заболевших. Таким образом, число новых случаев увеличилось на 83.

При этом с 28 декабря по 3 января наблюдалось постепенное снижение их количества новых случаев с 1 873 до 544 в сутки, однако 4 января был отмечен рост их числа сразу на 502, 5 января оно выросло еще на 27.

За сутки были госпитализированы 132 человека. Выздоровели 1 265 пациентов.

За 24 часа скончались 14 человек, заболевших коронавирусом; днем ранее сообщалось о 15 умерших.

Общее число зарегистрированных в Москве случаев COVID-19 составляет 3 306 134, выздоровели 3 114 342 человека. Общее число умерших с COVID-19 в столице достигло 47 562.

Хроника 09 января 2020 года – 06 января 2023 годаПандемия коронавируса
Москва Коронавирус
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