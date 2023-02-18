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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Второго фигуранта дела о захвате заложников в Москве отправили под арест

Второго фигуранта дела о захвате заложников в Москве отправили под арест
Алексей Горюнков
Фото: Алексей Потицкий/ТАСС

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест до 17 апреля Алексея Горюнкова, обвиняемого в захвате заложников в цветочном магазине, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Ранее в субботу сообщалось, что суд назначил арест Андрею Сафронову, который также обвиняется по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).

В суде оба фигуранта просили не отправлять их в СИЗО, уточнили, в свою очередь, в столичной прокуратуре.

По данным следствия, 17 февраля Сафронов и Горюнков, находясь в магазине на Таганской улице, угрожали двум женщинам оружием и удерживали их. При попытке задержания злоумышленников один из них ранил полицейского, предположительно, из травматического пистолета.

Расследование дела контролирует прокуратура Москвы.

Алексей Горюнков Андрей Сафронов
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