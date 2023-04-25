Суд в Москве заочно арестовал фигуранта дела об убийстве журналистки Дугиной

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал гражданина Украины Богдана Цыганенко - фигуранта дела об убийстве журналистки Дарьи Дугиной, дочери философа и публициста Александра Дугина, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Постановлением суда от 24 апреля 2023 года в отношении Цыганенко судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его экстрадиции на территорию РФ либо задержания на территории РФ", - сообщили в пресс-службе.

Цыганенко заочно предъявлено обвинение в убийстве общеопасным способом по мотивам ненависти (п.п. "е", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Фигурант объявлен в международный розыск, уточнили в суде.

Убийство Дарьи Дугиной

Автомобиль журналистки Дугиной был взорван вечером 20 августа 2022 года в районе поселка Большие Вяземы Московской области. Девушка погибла на месте. В ведомстве отмечали, что убийство носит заказной характер.

В свою очередь, в ФСБ заявили, что исполнительницей преступления была гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся после случившегося в Эстонии.

В свою очередь, Цыганенко, уехавший из России за день до убийства, по данным ФСБ, обеспечил Вовк поддельными автомобильными номерами и документами.

Вовк ранее также была заочно арестована Басманным судом.