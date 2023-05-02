Вынесены приговоры по делу о поддельной регистрации автомобиля, связанного с убийством Дугиной

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Пролетарский районный суд Тулы вынес обвинительный приговор по делу об изготовлении поддельного документа о регистрации автомобиля, который фигурирует в деле об убийстве журналистки Дарьи Дугиной.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, Андрей Кузнецов и Александр Сучков обвинялись по ч. 4 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков, совершенные с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение).

Они получили по 3 года и 6 месяцев колонии общего режима.

Также фигуранты лишены права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и мессенджеров электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, на срок 2 года 6 месяцев.

В ходе прения сторона обвинения просила суд приговорить обоих фигурантов дела к 3 годам 11 месяцам колонии общего режима.

По информации пресс-службы областного Судебного департамента, мера пресечения в отношении Кузнецова, который ранее был арестован до 22 августа, оставлена без изменений, находившийся под подпиской о невыезде Сучков арестован в зале суда.

Ранее в суде оба частично признали вину. По их словам, они не знали, что изготовленные поддельные документы на автомобиль будут использоваться для сокрытия другого преступления и пересечения российской границы.

Согласно материалам следствия, в августе 2022 года Сучков и Кузнецов изготовили поддельный документ Украины - свидетельство о регистрации Mini Cooper. Этот документ в период с 17 по 21 августа 2022 года был использован при передвижении по территории России и выезде из РФ.

Как полагало следствие, поддельный документ в дальнейшем был использован с целью облегчения совершения убийства Дугиной.

Убийство Дарьи Дугиной

Автомобиль Дугиной был взорван вечером 20 августа 2022 года в районе поселка Большие Вяземы Московской области. Девушка погибла на месте.

В ФСБ заявили, что по результатам изучения камер видеонаблюдения, "документально подтверждено, что исполнительница преступления гражданка Украины Вовк Наталья Павловна 1979 г.р. лично осуществляла наблюдение за Дугиной на автостоянке для гостей фестиваля "Традиция", а после совершения преступления, "вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию".

Также в ФСБ заявляли, что преступление было спланировано украинскими спецслужбами.