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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:07

Что случилось этой ночью: понедельник, 15 мая

Выборы в Турции, отключения горячей воды в Москве, Барселона - чемпион Испании

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Эрдоган набрал меньше 50 % голосов после подсчета 98 % бюллетеней на президентских выборах в Турции. В случае, если ни один из кандидатов не наберет более половины голосов, состоится второй тур выборов.

- Макрон пообещал Киеву десятки единиц бронетехники. Он также заявил, что Париж готов обучить несколько батальонов украинских военных.

- Отключения горячей воды начинаются в Москве. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков

- "Барселона" стала 27-кратным чемпионом Испании по футболу. В активе команды 85 очков.

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