На Большой кольцевой линии столичного метро произошел технический сбой

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Технический сбой произошел в среду на Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"На Большой кольцевой линии (11) нет движения поездов от "Кленового бульвара" до "Электрозаводской" для проверки состава", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на БКЛ были "временно увеличены интервалы движения поездов против часовой стрелки для проверки состава".

Другой информации о сбое не поступало.