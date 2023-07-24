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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:39

В Кремле сообщили о напряженной круглосуточной работе по обеспечению безопасности регионов

В Кремле сообщили о напряженной круглосуточной работе по обеспечению безопасности регионов
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Дополнительных поручений президента РФ Владимира Путина в связи с новыми атаками украинских беспилотников на Москву и Крым не требуется, силовые структуры в стране находятся в готовности, ведется напряженная круглосуточная работа по обеспечению безопасности регионов, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На вопрос журналистов, нужно ли дополнительное поручение главы государства в связи с новыми атаками дронов на объекты в РФ, Песков сказал: "Здесь вряд ли они требуются. Все, кто занимается обеспечением безопасности наших регионов, они все начеку. Все принимают меры".

Песков обратил внимание, что в последние дни увеличилась интенсивность попыток атаковать с помощью беспилотников регионы России, "поэтому принимаются меры".

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Пресс-секретарь президента подчеркнул, что "ведется ежедневная и очень напряженная круглосуточная работа".

Журналисты напомнили также, что после предыдущей атаки дронов на Москву Путин поручил усовершенствовать систему ПВО. "Это вопрос, который больше касается профильного ведомства - министерства обороны", - ответил Песков.

Пресс-секретарь сказал также, что оба беспилотника, атаковавшие российскую столицу рано утром в понедельник, были нейтрализованы. "В этом плане меры принимаются. Но что касается развития системы защиты, более интенсивной работы, вам нужно обратиться в министерство обороны", - заключил Песков.

Ранее в понедельник Минобороны РФ сообщило, что российские военные отбили атаку 17 украинских дронов по объектам в Крыму.

В российском военном ведомстве также заявили, что пресекли попытку Киева нанести удар двумя беспилотниками по объектам в Москве.

Дмитрий Песков Крым Владимир Путин Москва
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