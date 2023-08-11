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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:37

Открытие развязки МКАД - Алтуфьевское шоссе перенесено на 2024 год

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Запуск развязки МКАД и Алтуфьевского шоссе перенесен на 2024 год из-за проблем с грунтами, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

МоскваРеконструкцию развязки МКАД - Алтуфьевское шоссе завершат в 2022 годуЧитать подробнее

"В этом году мы запустим после реконструкции две развязки на МКАД - с улицами Липецкая и с Капотней. При этом реконструкцию развязки на пересечении с Алтуфьевским шоссе завершим в следующем году", - сказал он и объяснил это плохим состоянием грунтов, на которых идет строительство эстакад.

"Очень плохие грунты, необходим дополнительный объем работ. Прилагаем все усилия, чтобы не затягивать", - уточнил заммэра.

Реконструкция развязки - часть программы модернизации МКАД, в рамках которой устаревшие развязки типа "клеверный лист" заменяют многоуровневыми сооружениями с направленными съездами и тоннелями большей пропускной способности. За последние годы было реконструировано и запущено 19 обновленных развязок на МКАД.

Андрей Бочкарев МКАД Алтуфьевское шоссе Москва
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