Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Обломки сбитого ночью в Подмосковье беспилотника найдены в Истре

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Несколько обломков сбитого в районе трех часов ночи беспилотника найдены и направлены на экспертизу, сообщила глава Истринского округа Татьяна Витушева в субботу.

"В ходе поисково-следственных мероприятий, связанных с сегодняшним инцидентом со сбитым БПЛА над территорией городского округа Истра, найдены элементы двигателя, проводки и самого каркаса дрона", - написала она в своем телеграм-канале.

Витушева отметила, что объект был самолетного типа с максимальным радиусом действия в 800 километров и скоростью порядка 120 километров в час. Данные типы БПЛА способны нести взрывоопасные элементы.

По словам главы округа, сейчас устанавливается вероятность наличия подобных элементов на сбитом беспилотнике. Оперативные службы продолжают работу: найденные части объекта направлены на экспертизу, возбуждено уголовное дело.

Витушева добавила, что, по предварительной информации, разрушений и повреждений инфраструктуры после падения беспилотника нет.

26 августа ночью Минобороны РФ сообщило, что в 3:00 был сбит украинской беспилотник в Московской области.

Истра Подмосковье
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В МФЦ опровергли слухи о дедлайне для отказа от передачи биометрии в единую базу

В МФЦ опровергли слухи о дедлайне для отказа от передачи биометрии в единую базу

В Москве 35 посетителей кафе отравились шаурмой и курами гриль

Столичный парк "Зарядье" открыт для посетителей

Парк "Зарядье" вновь закрыт из-за информации о неопознанном устройстве

Убийство Дарьи Дугиной

Нагатинский суд рассмотрит дело о продаже данных о Дарье Дугиной через интернет

Около 40 станций метро построят в Москве за десять лет

Москвичам пообещали теплое начало сентября

Москвичам пообещали теплое начало сентября

Минтранс ждет запуска ВСМ между Москвой и Петербургом в 2028 году

Минтранс ждет запуска ВСМ между Москвой и Петербургом в 2028 году

Суд в РФ впервые оштрафовал Telegram за нарушение оборота персональных данных

Суд в РФ впервые оштрафовал Telegram за нарушение оборота персональных данных

Суд в Москве заочно приговорил Максима Каца к восьми годам за фейки про армию

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });