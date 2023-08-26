Обломки сбитого ночью в Подмосковье беспилотника найдены в Истре

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Несколько обломков сбитого в районе трех часов ночи беспилотника найдены и направлены на экспертизу, сообщила глава Истринского округа Татьяна Витушева в субботу.

"В ходе поисково-следственных мероприятий, связанных с сегодняшним инцидентом со сбитым БПЛА над территорией городского округа Истра, найдены элементы двигателя, проводки и самого каркаса дрона", - написала она в своем телеграм-канале.

Витушева отметила, что объект был самолетного типа с максимальным радиусом действия в 800 километров и скоростью порядка 120 километров в час. Данные типы БПЛА способны нести взрывоопасные элементы.

По словам главы округа, сейчас устанавливается вероятность наличия подобных элементов на сбитом беспилотнике. Оперативные службы продолжают работу: найденные части объекта направлены на экспертизу, возбуждено уголовное дело.

Витушева добавила, что, по предварительной информации, разрушений и повреждений инфраструктуры после падения беспилотника нет.

26 августа ночью Минобороны РФ сообщило, что в 3:00 был сбит украинской беспилотник в Московской области.