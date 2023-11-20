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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Татарстан и Удмуртия приняли покинувших Газу россиян

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Эвакуированные из сектора Газа российские граждане прибыли в Татарстан и Удмуртию.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану сообщает, что в Казань в понедельник утром поездом прибыла семья из десяти человек, семеро из которых дети.

Люди провели в пути больше пяти дней. Сначала их эвакуировали бортом МЧС России из Каира в Москву, а затем на поезде направили в Казань. На железнодорожной стации в столице Татарстана семью встречали сотрудники МЧС, в составе которых были психологи, а также представители управления гражданской защиты казанского исполкома.

Для встречи беженцев из сектора Газа подготовили пункт временного размещения и транспорт. Однако семья решила остановиться пока у своих родственников.

"По желанию приехавших беженцев мы их доставили в Авиастроительный район к родственникам. Находимся с ними на связи, и окажем им всяческую помощь при необходимости, в частности по решению различных бытовых проблем. Наши специалисты также готовы к приему других беженцев из Палестины, если начнут прибывать - разместим и их", - цитирует пресс-служба советника начальника управления гражданской защиты исполкома Казани Фердинанда Тимурханова.

Кроме того, в Удмуртию прибыла группа из 10 человек, среди них трое детей. Они тоже размещены у родственников, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Татарстан Удмуртия
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