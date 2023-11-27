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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Более 40 рейсов задержаны и отменены в столичных аэропортах на фоне снегопада

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Более 40 рейсов задержаны и отменены утром в понедельник в аэропортах Москвы на фоне непогоды.

По данным сервиса "Яндекс.Расписание", в аэропортах Москвы задержаны 39 рейсов, еще шесть отменены.

Больше всего рейсов - 14 задержано и один отменен в "Шереметьево", еще 13 рейсов задержано и два отменено в "Домодедово", 12 рейсов задержано и три отменено во "Внуково".

Ранее в понедельник в столичном департаменте транспорта сообщили, что снег продолжится в столице до конца дня.

"По прогнозу синоптиков, сегодня в Москве до конца дня будет идти снег. Возможно образование гололедицы. (...) Во второй половине дня ожидаем затруднения на МКАД, ТТК и на вылетных магистралях по направлению в область", - сообщили в департаменте.

Москва
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