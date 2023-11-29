Московским автомобилистам посоветовали в четверг ездить на метро

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Департамент транспорта Москвы рекомендовал автомобилистам в четверг, по возможности, пересесть на городской транспорт, поскольку в столице ожидается снегопад и гололедица.

"Завтра, 30 ноября, рекомендуем использовать метро, МЦК, МЦД для поездок по городу — сегодня ночью и завтра до обеда ожидается снегопад, - предупредили в Дептрансе. - По прогнозу синоптиков, с сегодняшнего вечера до 15:00 30 ноября в городе ожидаются снег и сильный ветер. Возможно образование гололедицы".

Водителям в ведомстве напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и быть аккуратными на подъемах и спусках с мостов и эстакад.

В пресс-службе комплекса городского хозяйства тоже предупредили, что с раннего вечера среды до середины дня в четверг в столице прогнозируют сильный снег, метель и порывистый ветер.