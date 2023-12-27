Виртуальная "Тройка" станет доступна в Москве для всех пассажиров в июне

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Виртуальная карта "Тройка" станет доступна для всех пассажиров в июне следующего года, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Ее можно будет выпустить в приложении "Метро Москвы". Сейчас наши тестировщики уже работают с этой картой "Тройка". В закрытом контуре мы ее тестируем в метро, МЦК и наземном транспорте", - сказал Ликсутов на пресс-конференции в среду.

Он отметил, что виртуальная "Тройка" будет представлена в виде QR-кода, который нужно отсканировать на турникете или валидаторе. "Не нужно будет с собой носить никакую пластиковую карту", - добавил заммэра.

Кроме того, в новом году продолжится развитие Системы быстрых платежей (СБП) в городском транспорте. "Запустим наш отечественный платежный сервис на речном и наземном транспорте, к лету подключим СБП к биометрии", - сообщил Ликсутов.

В настоящее время СБП работает в приложении "Парковки России" и в кассах Большой кольцевой линии метро. Летом 2024 года она будет доступна во всех кассах и автоматах по продаже билетов метро.

Заммэра также сообщил, что в метро будет увеличено число турникетов, где можно пройти по биометрии. Кроме того, появится возможность привязывать биометрию к виртуальной "Тройке".