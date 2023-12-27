Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Виртуальная "Тройка" станет доступна в Москве для всех пассажиров в июне

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Виртуальная карта "Тройка" станет доступна для всех пассажиров в июне следующего года, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Ее можно будет выпустить в приложении "Метро Москвы". Сейчас наши тестировщики уже работают с этой картой "Тройка". В закрытом контуре мы ее тестируем в метро, МЦК и наземном транспорте", - сказал Ликсутов на пресс-конференции в среду.

Он отметил, что виртуальная "Тройка" будет представлена в виде QR-кода, который нужно отсканировать на турникете или валидаторе. "Не нужно будет с собой носить никакую пластиковую карту", - добавил заммэра.

Кроме того, в новом году продолжится развитие Системы быстрых платежей (СБП) в городском транспорте. "Запустим наш отечественный платежный сервис на речном и наземном транспорте, к лету подключим СБП к биометрии", - сообщил Ликсутов.

В настоящее время СБП работает в приложении "Парковки России" и в кассах Большой кольцевой линии метро. Летом 2024 года она будет доступна во всех кассах и автоматах по продаже билетов метро.

Заммэра также сообщил, что в метро будет увеличено число турникетов, где можно пройти по биометрии. Кроме того, появится возможность привязывать биометрию к виртуальной "Тройке".

Максим Ликсутов Тройка Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Москве с 2017 года на дорогах стало на 40% меньше грузовиков

В Москве с 2017 года на дорогах стало на 40% меньше грузовиков

Мягкая зимняя погода будет в Москве на Новый год

Мягкая зимняя погода будет в Москве на Новый год

Парковки в Москве будут бесплатными с 1 по 8 января

Парковки в Москве будут бесплатными с 1 по 8 января

Студентов юрфака МГУ перевели на дистанционное обучение из-за кори у студента

Небольшой снег и плюсовая температура ожидаются в Москве на Новый год

Цены на топливо на АЗС Москвы продолжили активный рост

Суд в Москве заочно арестовал начальника военной разведки Украины Буданова

Москвичам пообещали на следующей неделе "мягкую зиму"

Москвичам пообещали на следующей неделе "мягкую зиму"

В Подольске сбили беспилотник, летевший на Москву

Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского дрона в Подмосковье

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });